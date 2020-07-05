ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إثيوبيا عقب اغتيال مغن مشهور لـ156 شخصا

أفاد مسؤول أمني إقليمي بارز في إثيوبيا، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى جراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال مغن مشهور إلى 156 شخصا.

إقرأ المزيد

وقال مدير مكتب الأمن والسلام في منطقة أوروميا، جبريل محمد، في حديث لوكالة "رويترز"، إن هذه الحصيلة تشمل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين لقوا حتفهم في منطقة أوروميا فقط والتي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.

وأوضح المسؤول الأمني أن هذا العدد يشمل 145 مدنيا و11 عنصرا في قوات الأمن، مبينا أن حصيلة القتلى المسجلين قابلة للارتفاع نظرا لوجود مصابين كثيرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفجر اغتيال المغني المشهور، هاشالو هونديسا، يوم 29 يونيو الماضي على يد مسلحين مجهولين في أديس أبابا موجة احتجاجات واسعة اندلعت في العاصمة وامتدت إلى منطقة أوروميا المحيطة بالمدينة متسببة في نشوب مواجهات حادة بين المحتجين وقوات الأمن.

واتهم رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، جهات خارجية بالوقوف خلف الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عقب مقتل الفنان.

المصدر: "رويترز" + وكالات