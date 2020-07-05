كيف علقت كيم كردشيان على ترشح زوجها لانتخابات الرئاسة الأمريكية؟
Reuters Danny Moloshok
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نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كردشيان في "تويتر" تغريدة ألمحت فيها لدعمها لقرار زوجها مغني الراب كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
وبادرت كردشيان على حسابها في "تويتر" إلى إعادة نشر التغريدة التي أعلن فيها ويست عن قراره الترشح مصحوبة بالعلم الأمريكي، دون أي تعليق إضافي.
July 5, 2020
وسبق أن ذكرت كردشيان في سبتمبر 2016 أنها حذرت زوجها من دخول عالم السياسة، مشيرة إلى تداول صور عارية للسيدة الأولى الأمريكية الحالية ميلانيا ترامب من قبل نشطاء معارضين للرئيس دونالد ترامب.
وتابعت كردشيان حينئذ في تصريح ساخر: "قلت لكيني: حبيبي هل تعرف نوع الصور التي سينشرونها لي؟".
المصدر: RT + ديلي ميل