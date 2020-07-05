وفاة امرأة في حادث الدهس المروع للمتظاهرين في سياتل الأمريكية (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة امرأة وإصابة أخرى جراء حادث دهس بسيارة لحشد من المتظاهرين في مدينة سياتل أمس السبت.

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وأكدت المتحدثة باسن مركز هاربورفيو الطبي، سوزان غريغ، وفاة المرأة المدعومة سامر تايلور (24 عاما)، فيما لا تزال الأخرى المدعوة دياز لوف (وهي ناشطة ومدونة في سن 32 عاما) في حالة حرجة جراء الحادث.

وكانت لوف تعمل على تغطية المظاهرات ضد العنصرية في سياتل عبر "فيسبوك"، ويختتم آخر تسجيل على صفحتها بصور مروعة توثق لحظة الدهس من وجهة نظر الضحية.

ولا يزال منفذ العملية، داويت كيليت، وهو من السكان المحليين، قيد الحبس، ومن المقرر أن يمثل غدا الاثنين أمام القضاء.

واقتحم كيليت بسيارته طريقا مغلقة ودهس مجموعة من المتظاهرين بسرعة جنونية ثم حاول الفرار من موقع الحادث.

المصدر: أسوشيتد برس