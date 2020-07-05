محتجون مسلحون أغلبهم من السود ينظمون مسيرة في متنزه بولاية جورجيا الأمريكية

نظم محتجون مسلحون أغلبهم من السود مسيرة في متنزه قرب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية أمس السبت، مطالبين بإزالة منحوتة يعتبرها نشطاء الحقوق المدنية نصبا تذكاريا للعنصرية.

وأظهرت لقطات فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أعدادا كبيرة من المتظاهرين الذين ارتدوا ملابس سوداء شبه عسكرية وغطوا وجوههم وهم يسيرون في هدوء في طريق داخل المتنزه.

وحمل جميع المحتجين بنادق وارتدى بعضهم أحزمة ذخيرة على أكتافهم. ومعظم المشاركين في المسيرة كانوا من ذوي البشرة السمراء، لكن كان هناك محتجون من أعراق مختلفة ونساء ورجال على حد سواء.

Armed Black Americans showed up DEEP in Stone Mountain #Georgia today for the #4thofjuly



✊🏾✊🏾🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/ywwxnF1CXu — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) July 5, 2020

In Stone Mountain, Georgia earlier today pic.twitter.com/F2Autd4YtI — Naomi (@naomiruta) July 4, 2020

وظهر في مقطع فيديو زعيم للمتظاهرين لم تتحدد هويته وهو يصيح عبر مكبر للصوت في تحد لمن يؤمنون بتفوق العرق الأبيض ودأبوا على التظاهر في ستون ماونتن دعما لأفكارهم.

وقال "لا أرى أي ميليشيا بيضاء... نحن هنا فأين أنتم؟"

BREAKING - An armed Not Fucking Around Coalition (NFAC) militia in Stone Mountain, Georgia has called out all rednecks to face them on the field of battle.pic.twitter.com/xUPkcT6uqL — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 4, 2020

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وساهمت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله بمدينة منيابوليس في مايو، في إحياء صراع يمتد منذ فترة طويلة بين جماعات تطالب بإزالة تماثيل ومنحوتات الكونفدرالية، والتي تعتبر رموزا للعبودية، ومن يعتقدون أنها تمثل تقاليد وتاريخ الجنوب الأمريكي.

وتوجد منحوتة متنزه ستون ماونتن على ارتفاع تسعة طوابق ومساحة ملعب كرة قدم وهي عبارة عن نحت غائر في جبل صخري يشرف على ريف جورجيا على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشرق من أتلانتا وتعد النصب التذكاري الأكبر من نوعه في ولايات الكونفدرالية.

وتصور المنحوتة جيفرسون ديفيس رئيس الكونفدرالية التي ضمت 11 ولاية واثنين من جنرالاته هما روبرت إي. لي وتوماس ستونوول جاكسون.

المصدر: "رويترز"