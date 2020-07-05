البرلمان الإيراني يعد قائمة أسئلة ويمهل روحاني شهرا للإجابة عنها

نشرت وسائل إعلام إيرانية نص الاسئلة الخمسة، التي يعتزم البرلمان طرحها على الرئيس حسن روحاني، حيث ستكون أمامه مهلة شهر للحضور والإجابة عنها.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن قائمة الأسئلة الخمسة، التي أعدها البرلمان تتضمن:

- سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية.

- سبب التضخم الكبير في أسعار العقارات والسيارات، ولماذا لم تقم الحكومة خلال السنوات السبع الماضية بأي خطوات لتأمين المسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة السيارات محلية الصنع؟

- ما هو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الحكومة في الاتفاق النووي الذي جعل أمريكا تتمكن من الانسحاب من الاتفاق النووي وجعل أوروبا تتنصل من التزاماتها في الاتفاق وفي آلية انستكس المالية من دون دفع أي ثمن؟

- من المقرر أن تدفع الحكومة قروضا للوحدات الإنتاجية التي تضررت جراء تفشي كورونا، إلا أن التجار يعترضون، فماذا فعلت الحكومة؟ وكم قدمت من مساعدات؟

- الحكومة تقدم الدولار للمستوردين بسعر 42000 ريال، فكم مليار دولار قدمت ولمن وما مصير هذه الدولارات وما تأثير ذلك على كبح التضخم؟

المصدر: RT + وكالات