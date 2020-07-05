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كوريا الشمالية تدعو إلى "أقصى درجات اليقظة" ضد فيروس كورونا!

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كوريا الشمالية تدعو إلى
Reuters North Korea's Korean Central News Agency
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دعت الصحيفة الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد، إلى تنفيذ أمر الزعيم كيم جونغ أون، بالالتزام بـ "أقصى درجات اليقظة" ضد فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد-19 الناجم عنه.

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وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" اليوم الأحد إنه "يجب على الجميع أن ينهضوا لتلبية أمر القائد".

وأضافت الصحيفة في مقال افتتاحي: "يجب علينا أن نكون في حالة تأهب قصوى دون تقاعس أو تراخ"، ودعت إلى الطاعة "المطلقة" للأوامر واللوائح المتعلقة بالتصدي للفيروس.

وأصدر كيم أوامره خلال اجتماع المكتب السياسي يوم الخميس الماضي، محذرا من أن تخفيف إجراءات التصدي للفيروس قبل الأوان قد يؤدي إلى "أزمة لا يمكن تصورها أو إصلاحها".

واعتبر بعض المراقبين هذه الدعوة كعلامة على أن وضع تفشي وباء كوفيد-19 في كوريا الشمالية قد يكون خطيرا، على الرغم من ادعاء كوريا الشمالية أنه لم يتم تسجيل أي حالات للعدوى هناك. وتعد هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي يعقد فيها الزعيم كيم اجتماعا للمكتب السياسي لمناقشة تفشي الوباء.

وتعلن كوريا الشمالية أنه ليس لديها أي إصابات بالفيروس حتى الآن، لكن العديد من المراقبين الخارجيين يزعمون أن بيونغ يانغ ربما تكون قد تسترت على تفشي الوباء، رغم مسارعتها منذ ظهوره في الصين المجاورة لاتخاذ إجراءات صارمة إلى حد كبير للتصدي للفيروس، بما في ذلك إغلاق حدودها.

المصدر: "يونهاب"

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