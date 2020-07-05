ظريف لنواب البرلمان الإيراني: أترفع عن إهانتكم والمرشد الأعلى وصفني بالشجاع

دافع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف عن نفسه مستشهدا بكلام المرشد الأعلى بعد أن قاطعه نواب البرلمان متهمينه بالتلفيق والكذب عند تقديمه إحاطة حول السياسة الخارجية للحكومة.

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وفي كلمته أمام البرلمان اليوم الأحد رد ظريف على اتهامه بالكذب قائلا: "سأفدي بنفسي حتى مقابل إهاناتكم، أنتم تتهمونني بالكذب لكني أترفع عن إهانتكم، والمرشد الأعلى وصفني بالشجاع".

وأضاف: "كل ما قلته سمعه سابقا المرشد الأعلى وإذا كذبت فقد سمع ذلك أيضا، لكنه قال إن ظريف صادق، وشجاع وثوري".

وشدد ظريف على أن "الولايات المتحدة ليست قوة كبرى، لقد فرضنا الاتفاق النووي عليها وسيسجل التاريخ أن الاتفاق هو وسام فخر على صدر إيران".

وأكد ظريف أن إيران نجحت "في مقايضة السلع مع بعض الدول لأجل مواجهة العقوبات الأمريكية والحد من التعامل بالدولار"، مضيفا أن "أمريكا تشن على إيران حربا بكل المقاييس وتهدف لتقديمها كتهديد أمني ونزع الشرعية عنها"، وهي تسعى أيضا "لاستهداف أصدقاء إيران وضرب المصالح الإيرانية في المنطقة".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النوري خلال جلسة الاستماع لوزير الخارجية اليوم الأحد، إن مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف "كان خطأ منذ البداية"، وإنه "لم يحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا"، كما أن ظريف "لم يهتم بملاحظات المرشد الأعلى التي كررها مرارا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي".

المصدر: RT