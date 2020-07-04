بريطانيا.. اتهام مؤسس حزب "بريكست" بمخالفة الحجر الصحي

يواجه مؤسس حزب "بريكست" البريطاني نايجل فاراج اتهامات بمخالفته قواعد الحجر الصحي بسبب زيارته لإحدى الحانات.

ونشر فاراج على "تويتر" صورة له يوم السبت يحمل كأس من البيرة وقال إنه "أول الزوار" لتلك الحانة منذ إعادة فتح المقاهي في بريطانيا.

12 o’clock, first customer in. Love it. pic.twitter.com/pBYm9rtejA — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 4, 2020

لكن الصورة أثارت تساؤلات لكون فاراج قد عاد من الولايات المتحدة، حيث شارك في التجمعات الانتخابية المؤيدة للرئيس دونالد ترامب في مدينة تالسا، وزار الحانة قبل انتهاء فترة الحجر الصحي المفروضة على القادمين إلى بريطانيا من هذا البلد.

ووجه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد دايفي رسالة إلى الشرطة، طلب فيها فتح تحقيق بشأن ما إذا انتهك فاراج قواعد الحجر الصحي.

To all those screaming and shouting about me going to the pub.... I have been back from the USA for 2 weeks and I have been tested — the result was negative. Sorry to disappoint you. Cheers! pic.twitter.com/E8maRljGwS — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 4, 2020

ونفى نايجل فاراج ارتكابه أي مخالفة، قائلا إنه عاد من الولايات المتحدة قبل أكثر من أسبوعين، وخضع لفحص طبي للكشف عن فيروس كورونا، وتم تأكيد سلبية نتائجه.

وكانت السلطات البريطانية قد رفعت القيود عن عمل المطاعم والحانات في المملكة، لكن القيود على القادمين لا تزال سارية، حيث يتعين على البريطانيين والأجانب القادمين من بعض الدول الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية