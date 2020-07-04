فيتنام.. افتتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم (فيديو)

افتتح في فيتنام يوم الخميس فندق "دولسي غولدن"، وهو أول فندق في العالم مطلي بالذهب من الخارج والداخل، ويكلف المقيم في أحد أجنحته 1000 دولار لليلة الواحدة.

ويقع الفندق على ضفة بحيرة جيانغ فو بمنطقة بادنا في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويضم الفندق أثاثا مطليا بالذهب، ومغاسل وأحواض استحمام مذهبة، وتشكيلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب، فضلا عن بلاطه الذهبي.

واستغرق بناء الفندق المكون من 400 غرفة في 25 طابقا 11 عاما، وسيعمل تحت العلامة التجارية الأمريكية "ويندهام".

المصدر: "ذي صن"