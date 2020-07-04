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مراكز الوقاية: أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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مراكز الوقاية: أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة
Globallookpress Saul Loeb
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) عن تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ونحو 750 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت المراكز اليوم السبت، إنها سجلت 52492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و785 ألفا و23 حالة.

كما سجلت 749 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 129 ألفا و397 شخصا.

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وتشمل الإحصائية التي أوردتها مراكز الوقاية الحالات المسجلة حتى مساء الجمعة 3 يوليو.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات CDC قد تكون مختلفة عن المعطيات التي تنشرها كل ولاية أمريكية على حدة كما تختلف عن معطيات جامعة جونز هوبكينز والمواقع المتابعة لإحصاءات كورونا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

المصدر: رويترز

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