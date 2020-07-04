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بسرعة جنونية.. سيارة تدهس متظاهرين في سياتل الأمريكية (فيديو)

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بسرعة جنونية.. سيارة تدهس متظاهرين في سياتل الأمريكية (فيديو)
RT
بسرعة جنونية.. سيارة تدهس متظاهرين في سياتل الأمريكية
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أظهرت لقطات مرعبة سيارة مسرعة تدهس مجموعة من المتظاهرين في مدينة سياتل الأمريكية.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مقطع فيديو لسيارة تسير على الطريق السريع، ثم تنحرف نحو حشد من الناس وتدهس شخصين.

وشارك أحد شهود العيان لاري سوبرامانيان، الفيديو على "تويتر" قائلا: "من فضلكم صلوا من أجل ضحايا هذا الهجوم الجبان الذي لا معنى له".

وعلق لاري: "كانوا متظاهرين سلميين.. هذا أمر فظيع للغاية".

من جانبها، أعلنت شرطة مدينة سياتل أنه تم إيقاف السيارة، وإلقاء القبض على سائقها.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

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