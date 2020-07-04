موسكو ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية

أعربت موسكو عن رفضها اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وأكدت أن نشاط روسيا الطبي البيولوجي، يحمل طبيعة سلمية بحتة.

وكتبت الخارجية الروسية في تعليق بهذا الصدد: "نشاطات روسيا في المجال الطبي الحيوي، ذات طبيعة سلمية بحتة وتتوافق تماما مع التزامات اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهذا ما تؤكده المعلومات التي تقدمها بلادنا سنويا ضمن تدابير بناء الثقة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وشددت الخارجية الروسية على أن "مثل هذه المزاعم الأمريكية، ليست إلا محاولة دورية لإشغال المجتمع الدولي وصرف انتباهه عن أنشطة الولايات المتحدة المبهمة في هذا المجال الحساس".

المصدر: نوفوستي