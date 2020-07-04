 
مباشر
عاجل
الصحة المصرية تسجل 1324 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة وفاة

تزايد الإصابات بكورونا يخيم على الاحتفال بالرئيس الجديد في مالاوي

أخبار العالم

تزايد الإصابات بكورونا يخيم على الاحتفال بالرئيس الجديد في مالاوي
Reuters
رئيس مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8nm

أمر رئيس مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا، بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه الاثنين وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مما خيم على الإثارة التي ارتبطت بفوزه في الانتخابات.

وكان تشاكويرا قد أدى اليمين القانوني يوم الأحد الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا في انتخابات معادة ونظمت البلاد احتفالا رسميا يوم الاثنين.

وقال تشاكويرا، إنه ينبغي تقليص عدد الحضور في الاستاد الوطني من 40 إلى 20 ألف شخص مضيفا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل في العاصمة ليلونجوي.

وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون: "نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر. فيروس كورونا ينتشر في كل مكان في مالاوي وينتشر ليقتل".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا