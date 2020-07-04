أكار يلتقي باشاغا في مصراتة

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا في مدينة مصراتة، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن أكار أجرى مباحثات مع باشاغا إلى جانب موظفين بمصراتة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر البيان أن أكار زار يرافقه رئيس الأركان العامة التركي يشار غولر، ما يعرف بمركز العمليات في مصراتة.

وكان أكار وغولر قد تفقدا السفينة الحربية "TCG Giresun"، التي تتبع لمجموعة المهام البحرية التركية التي تضم أربع سفن، وتخدم في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وخلال تفقد السفينة، التقى أكار وغولر ضباط مركز العمليات وطاقم السفينة.

RT - ناصر حاتم