عودة الحياة لجسر الشيطان التركي

يعتبر جسر الشيطان الواقع في ولاية قونية وسط تركيا، تحفة معمارية فريدة و"مفزعة" في نفس الوقت.

ويقع الجسر في بلدة سيللي التاريخية بقضاء سلجوقلو بالولاية، واتخذ تسميته من بنيته المعقدة والتي تثير الرعب، حيث يقع فوق منحدر شديد الخطورة.

ويعود تاريخ بناء الجسر إلى العهد العثماني في القرن الـ16، حيث بني كقنطرة مائية بين ضفتين صخريتين، لنقل المياه إلى سكان المنطقة.

وتحتوي بلدة الجسر على العديد من الآثار التاريخية المختلفة التي تعود لحكم الرومانيين والبيزنطيين والسلاجقة والعثمانيين.

وفي حديث لوكالة "الأناضول"، قال مختار البلدة مولود أقصوي إن المنطقة التاريخية تحولت إلى مقصد سياحي نتيجة للاستثمارات في هذا الشأن.

وأوضح أقصوي أن المنطقة بدأت تستقبل زوارها تدريجيا مع رفع القيود في إطار العودة إلى الحياة الطبيعية بعد فيروس كورونا.

المصدر: وكالة "الأناضول"،