أردوغان: تركيا أصبحت جهة فاعلة قوية بالمنطقة بشكل منقطع النظير في التاريخ الحديث

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده أصبحت جهة فاعلة قوية بالمنطقة بشكل منقطع النظير في التاريخ الحديث.

وصرح الرئيس أردوغان بأن تركيا يمكنها التغلب على المعايير المزدوجة والنهج المتحيز حيال بلدنا من خلال تعزيز دولة القانون.

وشدد على أن بلاده ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي بنفس العزم والإصرار باستثناء تأخير قصير نجم عن وباء كورونا.

وأضاف الرئيس التركي أن الجميع بدأوا يعترفون تدريجيا بأن تركيا تشهد قفزة كبيرة جدا وليس انتعاشا فحسب.

وتابع قائلا: "فليفعلوا ما يشاؤون فلن يستطيعوا إعاقة وصول تركيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والديمقراطية".

وأكد تصميمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت، مشيرا إلى أن محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا في الداخل والخارج.

وأوضح الرئيس أردوغان أن هناك جهات انزعجت على الفور بعد نجاح تركيا في كل المجالات بدءا من الرعاية الصحية إلى عمليات الإنتاج خلال مرحلة فيروس كورونا.

وكان الرئيس التركي قد أكد خلال كلمة أثناء مشاركته في افتتاح "مدينة لطفي كيردار الطبية" بمنطقة قارطال باسطنبول، عزم بلاده في التحول إلى مركز علاجي للقارات الثلاث (أوروبا وإفريقيا وآسيا).

وأضاف أردوغان أن فيروس كورونا أظهر أهمية الصحة والبنية التحتية بهذا المجال، مبينا أن المدن الطبية التركية تعتبر الأفضل في أوروبا وضمن الأوائل عالميا.

المصدر: الأناضول