تركيا تأمر باعتقال ثلاثة أشخاص بعد انفجارات أمس

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن الادعاء العام التركي أمر باعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بانفجارات وقعت أمس في مصنع للألعاب النارية في شمال غرب تركيا.

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وصدرت أوامر بإلقاء القبض على مدير المصنع المسؤول واثنين من كبار العمال فيه على خلفية الحادث الذي وقع في المصنع بإقليم صقاريا.

وهزت سلسلة من الانفجارات الضخمة المصنع أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 114، حسبما ذكر مسؤولون صحيون.

المصدر: وكالات