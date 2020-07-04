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موسكو تحذر "طالبان" من إغراء الاستيلاء على السلطة بالقوة

أخبار العالم

موسكو تحذر
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
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اعتبر دبلوماسي روسي رفيع أن حركة "طالبان" يمكن أن تعود إلى السلطة في أفغانستان كجزء من حكومة ائتلافية، أما محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة فستحول المجتمع الدولي كله ضد الحركة.

صرح بذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية زامير كابولوف في برنامج تلفزيوني اليوم السبت.

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وقال الدبلوماسي الروسي: "ستعود طالبان إلى السلطة كجزء من حكومة ائتلافية.. أنا لا أقول أن كل طالبان طيبون ومسالمون. هناك بينهم شريحة خطيرة من المتطرفين الذين لديهم منطق خاص بهم، هم يقولون – يا جماعة، لماذا يجب أن نتفق مع تلك الدمى؟ إذا صعّدنا الضغط وقاتلنا لستنين أخريين، فسيهرب الأمريكيون على أي حال وسنأخذ كل شيء دفعة واحدة، وليس جزءا فقط".

وشدد كابولوف في الوقت نفسه على أن الجزء "المتعقل" من "طالبان" يفهم أنه في حال الإقدام على مثل هذه المحاولات للاستيلاء على السلطة، "سيكون الجميع بما في ذلك روسيا، ضدهم".

ووقعت "طالبان" والولايات المتحدة في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان، ستسحب واشنطن بموجبه جنودها من أفغانستان في غضون 14 شهرا، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهدها بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.

المصدر: "تاس"

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