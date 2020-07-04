قائد شرطة الحدود الإسرائيلية يصاب بكورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية ميخائيل زنغرمان، إن قائد شرطة الحدود الإسرائيلية (MAGAV) العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بمرض كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد. حالته الصحية جيدة حاليا، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصيا في الفترة الأخيرة. وعلى أساس نتائج هذا الفحص، سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله".

وتم في إسرائيل تسجيل زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي، في نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: نوفوستي