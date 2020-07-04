طائرة برمائية روسية تساعد بإخماد حريق في مصنع ألعاب نارية بتركيا

شاركت طائرة برمائية روسية من طراز Be-200، في إخماد حريق في مصنع ألعاب نارية في ولاية صقاريا بتركيا.

وقال فيزولي مولاييف، عضو مجلس مدراء شركة СМС Savunma Sanayi، المشرفة على تشغيل الطائرات البرمائية: "شاركت طائرة Be-200 في إطفاء حريق كبير في مصنع للألعاب النارية، وهو حدث نال الاهتمام والمتابعة في كل تركيا. وتم إخماد الحريق بنجاح، ولكن للأسف كانت هناك إصابات".

في وقت سابق، وصلت طائرتان برمائيتان من طراز Be-200 إلى تركيا للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات.

وتقوم بقيادة الطائرتين، أطقم روسية وستبقى الطائرتان لمدة أربعة أشهر في الخدمة، بالقرب من أنطاليا وإزمير وبودروم.

وأعلن مولاييف، أن تركيا تفكر في شراء طائرات الإطفاء الروسية التي تقوم حاليا باستئجارها.

المصدر: نوفوستي