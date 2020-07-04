اليابان ترسل قوات بعد فقدان 8 وإصابة 3 أشخاص في أمطار غزيرة بجزيرة كيوشو

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السبت، إنه سيتم إرسال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات إنقاذ بجزيرة كيوشو في جنوب البلاد، بعد فقدان 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في أمطار غزيرة جدا.

وأضاف آبي: "من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر". وأشار إلى أنه، سيتم إرسال عشرة آلاف جندي إلى المنطقة المنكوبة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن السلطات عثرت على شخصين يعانيان من أزمة قلبية وثالث في حالة خطيرة، بسبب الأمطار في مقاطعة كوماموتو، التي تنذر بالمزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن ما يربو على 200 ألف شخص في مقاطعتي كوماموتو وكاجوشيما تلقوا تعليمات لإخلاء منازلهم.

المصدر: رويترز