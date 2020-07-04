أكثر من 200 ألف ياباني يستعدون لإخلاء منازلهم بسبب المطر الغزير

قالت وكالة "كيودو"، إن أكثر من 200 ألف مواطن ياباني تلقوا تعليمات من السلطات اليوم السبت، بضرورة الاستعداد لإخلاء منازلهم في محافظتي كوماموتو وكاجوشيما.

وأضافت الوكالة، أنه تم إعلان الحد الأقصى من الخطر، في المنطقتين المذكورتين بسبب تواصل الأمطار الغزيرة، وهو ما يعني وجود تهديد مباشر لحياة الناس.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، يعتبر 13 شخصا على الأقل في عداد المفقودين في قرية أكيشيتا (محافظة كوماموتو)، التي غمرتها المياه بسبب فيضان نهر محلي.

وذكرت شركة الطاقة Kyushu Electric Power، أن الأمطار تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 9000 منزل في محافظة كوماموتو.

وأرسلت سلطات اليابان، 10 آلاف عسكري إلى جنوب غرب البلاد، لتقديم المساعدة للسكان في عملية النزوح عن المنطقة، وكذلك للمساعدة في إزالة عواقب الفيضانات.

المصدر: تاس