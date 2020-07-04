تركيا تفرج عن 5 متهمين بقضية فرار كارلوس غصن إلى لبنان

أمرت محكمة في اسطنبول الجمعة، بالإفراج مؤقتا عن 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في هرب الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر اسطنبول في ديسمبر، حسب وسائل إعلام محلية.

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وبدأت الجمعة في اسطنبول محاكمة سبعة أشخاص في إطار هذه القضية.

وكان كارلوس غصن الذي ينفي التهم اليابانية الموجهة إليه، تمكن من الهرب من اليابان على الرغم من تسليم محاميه جوازات السفر الثلاثة التي كانت بحوزته. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية.

ويعتقد أن غصن انتقل من طائرة خاصة إلى أخرى في مطار اسطنبول بعد وصوله من اليابان، وذلك قبل توجهه إلى لبنان حيث استقر في نهاية المطاف.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية أن موظفا في شركة طيران يدعى أوكان كوسيمين وأربعة طيارين اتهموا ب"تهريب مهاجر بشكل غير قانوني" وقد يحكم عليهم بالسجن ثماني سنوات.

وكان هؤلاء أوقفوا في يناير لكن القاضي أفرج عنهم الجمعة بانتظار انتهاء المحاكمة، مع منعهم من السفر إلى الخارج.

وقالت الوكالة إن مضيفتين جويتين أيضا اتهمتا بعدم الإبلاغ عن جريمة وقد يحكم على كل منهما بالسجن لمدة عام واحد. ولم يتم توقيفهما بانتظار انتهاء المحاكمة.

وينفي الطيارون والمضيفتان التهم الموجهة إليهم.

ووفق النيابة العامة التركية استخدم مايكل تايلور، العنصر السابق في القوات الأمريكية الخاصة، واللبناني جورج أنطوان الزايك موظفا في شركة الطيران التركية الخاصة "ام ان جي جيت" لضمان مرور غصن عبر اسطنبول خلال هربه.

وغصن الذي ترأس شركة نيسان العملاقة لنحو عقدين قبل توقيفه في العام 2018، كان قد أطلق سراحه لقاء كفالة مالية بانتظار بدء محاكمته في اليابان قبل أن يقرر الهرب إلى لبنان.

المصدر:"أ ف ب"