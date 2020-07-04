إصابة 7 من الشرطة خلال أحداث عنف بحفل موسيقي غير مرخص في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت أن 7 من أفرادها أصيبوا في أعمال عنف في حفل موسيقي غير مرخص بالعاصمة أثناء سعيهم لتفريق تجمع يشكل خطرا على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحاضرين أمس الجمعة تحولوا إلى العنف وألقوا مقذوفات على أفراد الشرطة وهم يدخلون مبنى في هافلوك كلوز بغرب لندن.

وقالت الشرطة: "واجه الضباط الحجارة ومقذوفات أخرى ألقيت عليهم"، وأضافت أنها فرقت التجمع في نهاية المطاف دون اعتقالات.

وأوضحت الشرطة أن مثل هذه التجمعات غير قانونية، وتمثل خطرا على الصحة العامة وسط تفشي فيروس كورونا.

#Hammersmith

BREAKING: Met Police officers have had bottles pelted at them after attempting to encourage revellers to leave an illegal rave / ‘block party’ on the #WhiteCity Estate in west-London.



The event was being held on Havelock Close, W12.



Video: @davekayanipic.twitter.com/0xfyKFe8YY — London 999 Feed (@999London) July 3, 2020

المصدر: "رويترز"