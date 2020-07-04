"جونز هوبكنز": قفزة جديدة للإصابات اليومية بكورونا في العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم السبت، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا ارتفع إلى 207 آلاف بعد تراجعه أمس إلى 174 ألفا، فيما بلغت الحصيلة 11 مليونا و74,8 ألف.

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وحسب إحصاءات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 تجاوز 525 ألفا، فيما تماثل أكثر من 5 ملايين و875 ألف شخص للشفاء حتى الآن.

وأكثر دول العالم إصابة بجائحة كورونا الولايات المتحدة (نحو مليونين و794,1 ألف إصابة) والبرازيل (مليون و539 ألفا) وروسيا (667 ألفا) والهند (648,3 ألف) وبيرو (295,5 ألف).

بين الدول العربية الأكثر تضررا السعودية مع 201,8 ألف إصابة، وقطر (98,6 ألف) ومصر (72,7 ألف) والعراق (56 ألف) والإمارات (50,1 ألف).

المصدر: RT