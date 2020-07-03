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كورونا.. عدد الحالات النشطة في إسرائيل يتجاوز الـ10 آلاف

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كورونا.. عدد الحالات النشطة في إسرائيل يتجاوز الـ10 آلاف
AFP AHMAD GHARABLI
إسرائيلي يرتدي كمامة واقية من كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الجمعة تسجيل 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، حالة 77 منهم خطرة.

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ويتخطى بذلك عدد الحالات النشطة في إسرائيل عتبة الـ10 آلاف، فيما يتلقى 279 من المرضى العلاج في المستشفيات.

وارتفع عدد الوفيات إلى 326 بعد أن قضى مريضان يوم الجمعة، فيما أجريت في أنحاء إسرائيل 12300 فحص جديدة لتشخيص الفيروس.

وكانت الوزارة أشارت في وقت سابق إلى تماثل 17599 مريضا للشفاء.

المصدر: "مكان"

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