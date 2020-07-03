قطار "الطلقة" الياباني الجديد يتحدى الزلازل

كشفت السلطات اليابانية عن أحدث نسخة من قطار "الطلقة" السريع N700S الذي بدأت شركة سكك حديد وسط اليابان تشغيله بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.

وبين ميزات القطار أنه قادر على إيصال الركاب بأمان في أوقات الهزات الأرضية ويمكن أن يسير بسرعة تصل إلى 360 كيلومترا في الساعة، وهو رقم قياسي جديد خلال التشغيل التجريبي منذ عام 2019، ما يجعله أحد أسرع القطارات في العالم ورغم ذلك، سيتم تحديد سرعة التشغيل عند 285 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وكالات