الهند ترخص لشركة ثانية اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

أعلنت شركة "زيدوس" الهندية للأدوية، أنها حصلت على موافقة السلطات لبدء اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على البشر.

وذكرت "زيدوس" أن اللقاح المحتمل أظهر "استجابة مناعية قوية" في الدراسات على الحيوانات، وأن الأجسام المضادة التي أنتجها قادرة على تحييد الفيروس بالكامل.

وتأتي موافقة الهند على تجارب "زيدوس"، بعد أيام من حصول شركة "بهارات بيوتيك" الخاصة، على الضوء الأخضر لإجراء دراسات بشرية على لقاح محتمل.

وقالت الشركة إنها ستبدأ التجارب البشرية هذا الشهر على أكثر من 1000 شخص في مواقع متعددة في الهند.

المصدر: وكالات