"رايان إير" بصدد مقاضاة البرتغال على استثمارها في شركة "تاب"

قالت شركة الطيران "رايان إير" اليوم الجمعة، إنها سترفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد استثمار حكومة البرتغال في ناقلة البلاد المتعثرة "تاب".

وأشارت "رايان إير" التي مقرها إيرلندا إلى أنها "سترفع دعوى ضد هذه المساعدة غير القانونية من الدولة لشركة "تاب" أمام المحاكم الأوروبية، وستواصل العمل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في البرتغال لجميع شركات الطيران".

وأعلنت حكومة البرتغال أمس الخميس، توصلها لاتفاق نهائي مع المساهمين من القطاع الخاص في "تاب"، من أجل رفع حصة الحكومة في الشركة من 50 بالمئة إلى 72.5 بالمئة.

المصدر: رويترز