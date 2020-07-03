حاكم صقلية: روما طعنتنا في الهجرة

قال حاكم مقاطعة جزيرة صقلية نيللو موزوميتشي، إن "الحكومة الإيطالية وجهت طعنة أخرى لصقلية التي تحاول النهوض".

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ڤيريتاه"، استخدم رئيس المقاطعة تعابير قاطعة لوصف ما يحدث على الجزيرة في الأيام الأخيرة، كما كتب رسالة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي لم يرد عليه، وقال "إنه لا يرد أبدا، وهذا محرج للغاية، لأن الحكومة تثبت حقا أنها لا تهتم بأرض كانت سخية للغاية على صعيد استقبال المهاجرين".

وأضاف موزوميتشي: "من جانب روما لم نلق إلا الصمت فقط، قليل من المسؤولين تفضلوا علينا ببعض الإجابات، أما وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، فقد أجابتني بسخرية، قائلة: أتمنى أن تكون بخير".

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وأضاف: "من المؤكد أن هناك حاجة لسفينة في لامبيدوزا، وأخرى على طول ساحل سيراكوزا أو ميسينا... السفن مكلفة بالطبع، لكن الثمن الذي سيدفعه الصقليون إذا انتشر الوباء سيكون أكبر بكثير".

واختتم بالقول إن "الحكومة مذنبة بتهمة السخرية والغموض، أمام حالة يفهمها الطفل أيضا، والتي تختلف تماما عن ما شهدناه في العقود الأخيرة".

المصدر: adnki.net