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فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 30 ألفا

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فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 30 ألفا
AFP ALAIN JOCARD
سيدة ترتدي كمامة واقية من كورونا في باريس
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29893.

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وشهد عدد المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات انخفاضا تحت سقف الـ8 آلاف لأول مرة منذ 22 مارس، حيث يعالج حاليا 7990 شخصا من العدوى، مقابل 8148 يوم الخميس.

وانخفض عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بـ13 حالة ليصل إلى 560، ما يمثل استمرارا للمنحى التنازلي بالنسبة لهذه الفئة.

المصدر: "رويترز"

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