برلماني إيراني: فرنسا فضحت نفسها بالتدخل في قضائنا

دان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، تدخل فرنسا في قرار المحكمة الإيرانية الصادر بحق المدان روح الله زم، مؤكدا استقلالية قضاء بلاده في اتخاذ قراراته.

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وقال مالكي في تصريح صحفي، إن قرار المحكمة الإيرانية لا يرتبط بالحكومة الفرنسية ولا أي بلد أوروبي، واصفا الموقف الفرنسي بالفضيحة.

وأضاف: "فرنسا كانت توفر الحماية لأحد أعداء الثورة دون أدنى اكتراث لحقوق الإنسان".

وتساءل عن دافع فرنسا في حماية أحد الهاربين من العدالة والذي "كان يتصرف باستمرار في مناوئة إيران".

واعتبر البرلماني أن على الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته "أن يفهما أن الجهاز القضائي الإيراني يتخذ قراراته باستقلالية وفقا للقوانين المعتمدة والمصالح الوطنية للبلاد.

وأواخر الشهر الماضي، قضت محكمة إيرانية بالإعدام والسجن على الصحفي المعارض، روح الله زم مدير قناة "آمد نيوز" التي تبث على "تليغرام".

يذكر أن الصحفي كان يعيش في فرنسا قبل إلقاء القبض عليه في العراق نتيجة عملية استخبارتية نفذها الحرس الثوري الإيراني. ويعتقد أنه لعب دورا كبيرا في الاحتجاجات التي هزت إيران في ديسمبر العام 2017.

والأربعاء الماضي، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق زم، واصفا هذا الحكم بأنه "غير إنساني" ومقوض لحرية التعبير والصحافة في إيران.

كما انتقدت باريس الحكم بالسجن 5 سنوات الصادر من قبل القضاء الإيراني بحق الباحثة الفرنسية ذات أصول إيرانية، فاريبا عادلخاه.

وانتقدت الخارجية الإيرانية بشدة رد فعل باريس على الأحكام بحق زم وعادلخاه، على اعتباره تدخلا في الشأن الداخلي الإيراني.

المصدر: فارس