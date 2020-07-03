رواية مجرب ضربته الصاعقة وبقي على قيد الحياة

روى رجال الإنقاذ حادثا نادرا تعرضت له مواطنة أمريكية ضربتها الصاعقة وهي في منزلها مسببة لها فقدانا جزئيا للذاكرة وآلاما مبرحة.

وقالت شيلبي كلوف وهي من سكان مدينة بيلينغهام بولاية واشنطن إنها تعرضت لصاعقة قوية في 1 يوليو، ما سبب لها آلاما شديدة وضعفا في جسمها.

وروى رجال الإنقاذ تفاصيل الحادثة نقلا عن كلوف وشهود عيان، وأشاروا إلى أن الضحية كانت في المنزل عندما بدأ هطول المطر وأخذت السماء ترعد وتبرق.

وحينها حاولت كلوف تشغيل مصباح الطاولة، وفجأة شعرت بصعقة قوية ولمع في عينيها ضوء شديد السطوع قبل أن تقذفها شحنة الصاعقة إلى الجانب الآخر من الغرفة.

وعند وصولها إلى المستشفى، قالت: "كان لدي تشنج في الأطراف، لم أستطع الحركة على الإطلاق. لقد فقدت ذاكرتي جزئيا، لذلك أعيد رواية ما قاله لي شهود العيان".

ونقلت قناة WFXT التلفزيونية المحلية عنها قولها: "أنا سعيدة لأنني نجوت من الموت، ويمكنني العودة إلى المنزل وأطفالي".

المصدر: لينتا رو