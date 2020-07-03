ظريف لبوريل: نرفض التدخلات في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة لمفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض بلاده لأي تدخل في التعاون بينها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وانتقد ظريف في رسالته مشروع قرار ضد بلاده قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الوكالة لمطالبة إيران بتوفير وصول مفتشي الوكالة إلى منشأتين تشتبه بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

ووصف هذه الخطوة من قبل الموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي بـ"غير المسؤولة وغير القانونية"، مؤكدا على مواصلة الدول الثلاث عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق.

وأبلغ ظريف بوريل بأن أي تدخل في التعاون بين إيران والوكالة يتناقض مع نص الاتفاق النووي ويمكن أن يؤثر سلبا على أسس التعاون.

وشدد على أن إيران سترد بالشكل المناسب على أي تصرفات غير مسؤولة من الدول الأوروبية في ما يتعلق بالاتفاق النووي.

ودعا فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التمسك بالتزاماتها في الحفاظ على الاتفاق وتطبيقه بالكامل بدلا من "التحرك في مسار سياسية الضغط القصوى الأمريكية".

المصدر: RT