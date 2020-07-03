أردوغان يرد على الانتقادات الموجهة لتركيا بصدد آيا صوفيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن انتقاد أنقرة بسبب التحويل المتوقع للأثر القديم آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، يشكل "هجوما على سيادة تركيا".

وقال أردوغان ردا على القلق الذي تبديه بعض الدول خاصة اليونان وفرنسا والولايات المتحدة إزاء هذه الخطوة، إن "الاتهامات الموجهة لبلادنا بخصوص آيا صوفيا، تعتبر استهدافا مباشرا لاستقلالنا، في الوقت الذي تتعرض فيه المساجد في كافة أرجاء العالم للهجمات".

وأضاف في كلمة خلال مراسم وضع حجر الأساس لمسجد "بربروس خير الدين باشا" في منطقة لفانت بإسطنبول: "كما يتعرض ملايين الناس حول العالم لكافة أنواع الضغوطات والظلم، بما في ذلك القتل، فقط بسبب دينهم، وأعتقد بأنه يجب على العالم الوقوف عند هذا الموضوع والتركيز عليه".

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وتابع: "نحن عازمون على مواصلة حماية حقوق المسلمين، وهم الأغلبية في بلادنا، وكذلك (حماية حقوق) أتباع الديانات والعقائد الأخرى".

وكان أردوغان قد اقترح تحويل المتحف المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" للتراث العالمي إلى مسجد مرة أخرى، وهو مبنى كان له شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية وأحد أهم المعالم الأثرية في تركيا في الوقت الراهن.

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"