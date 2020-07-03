إصابة 40 جنديا في جنوب إفريقيا بـكورونا خلال دورية حدودية

أعلنت القوات المسلحة في جنوب إفريقيا، أن 40 جنديا قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، التقطوه خلال دورية على الحدود مع زمبابوي.

وقالت قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا في بيان نشر الخميس، إن كتيبة من كيب تاون أرسلت لتعزيز الدوريات الحدودية في إقليم ليمبوبو، ووصلت إلى ليفالالي في 13 يونيو وتم وضعها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حيث ظهرت نتائج إيجابة لبعض اختبارات أفرادها.

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وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة لقوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا جاكو ثيونيسن: "تؤكد قوات الدفاع أن حوالي 40 من عناصرها أثبتت نتائج اختباراتهم المخبرية إصابتهم بالفيروس في ليمبوبو. وكجميع العاملين في الخطوط الأمامية الآخرين، يتعرض جنودنا للإصابة بالمرض أكثر من المواطن العادي".

المصدر: "شينخوا"