 
مباشر

مصرع 15 شخصا باصطدام قطار وحافلة حجاج في باكستان

أخبار العالم

مصرع 15 شخصا باصطدام قطار وحافلة حجاج في باكستان
arabic.news
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8ee

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح في حادث اصطدام قطار بحافلة تقل حجاجا في مدينة شيخوبورا بمقاطعة البنجاب شرقي باكستان اليوم الجمعة، وفقا لمسؤولين ووسائل إعلام محلية.

إقرأ المزيد
باكستان تفصل 262 طيارا للاشتباه في تزوير شهاداتهم
باكستان تفصل 262 طيارا للاشتباه في تزوير شهاداتهم

وقال ضابط شرطة منطقة شيخوبورا غازي صلاح الدين، إن الحادث وقع في منطقة فاروق آباد في شيخوبورا، وأن بين القتلى نساء وأطفال.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن معظم الركاب في الحافلة من الحجاج السيخ الذين كانوا عائدين من منطقة نانكانا صاحب بمقاطعة البنجاب.

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا