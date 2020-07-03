لندن.. السجن 14 سنة لبريطانية اعتنقت الإسلام بتهمة محاولة تفجير كاتدرائية

أدانت محكمة لندن، صافية شيخ، البريطانية التي اعتنقت الإسلام، بعد ثبوت تهمة محاولتها تفجير كاتدرائية القديس بول، في وسط العاصمة البريطانية وحكمت عليها بالسجن 14 عاما مع النفاذ.

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ووفقا للتقارير الاستخبارية فإن صافية التحقت بتنظيم "داعش" المتطرف قبل سنوات من التخطيط لتنفيذ عمليتها الإرهابية في لندن وكانت تحت رقابة ورصد رجال المخابرات البريطانية.

واسم صافية شيخ الحقيقي هو ميشال رامسدن Michelle Ramsden، عمرها 37 عاما، وهي حاولت تنفيذ عملية انتحارية بتفجير كاتدرايية سان بول وفندق مجاور لها في شهر سبتمبر من عام 2019.

وتقطن هذه الشابة في مدينة هايز Hayes غرب العاصمة لندن، واعتنقت الإسلام فجأة عام 2007 بعد تأثرها بعائلة مسلمة كانت تقيم بجوار بيتها وتعاملها معاملة حسنة وتأثرت بها وتحولت للدين الإسلامي بعد ذلك.

ثم التحقت هذه الفتاة بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق قبل أن تعود إلى لندن لارتكاب عملية انتحارية.

واعترفت صافية بمحاولتها القيام بتفجير الكاتدرائية بعد التحقيق معها ومواجهتها بالأدلة القاطعة التي كانت بحوزة جهازي استخبارات الأمن الداخلي والخارجي MI5 وM16.

المصدر:RT