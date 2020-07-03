أردوغان: وفاة شخصين وإصابة 74 موظفا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شخصين لقيا مصرعما وأصيب 74 آخرون من بين 189 موظفا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارا صباح اليوم الجمعة في صقاريا شمال غربي البلاد.

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جاء تصريح أردوغان بعد أن ذكر والي صقاريا عبر "تويتر" في وقت سابق اليوم، استنادا إلى المعلومات الأولية، أن الانفجار أدى إلى إصابة 41 شخصا دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأكدت السلطات أنها استنفرت كل إمكاناتها لمواجهة آثار الانفجار، وأن 85 سيارة إسعاف ومروحيتين، و11 فريقا طبيا يشاركون بعمليات الإنقاذ في موقع الحادث.

المصدر: "الأناضول"