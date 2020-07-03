فرنسا.. تعيين جان كاستيكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوار فيليب

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، جان كاستكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوارد فيليب، الذي تقدم بوقت سابق من اليوم بإستقالته.

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وقال قصر الاليزيه في بيان قصير إن "كاستكس سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. ويحل محل إدوارد فيليب".

وأفادت مراسلتنا بأن كاستاكس عرف بدوره في إدارة خروج فرنسا من الأزمة الصحية إثر تفشي كورونا.

وعمل جان كاستكس في ديوان المحاسبة، وكان نائب سكرتير رئاسة الجمهورية، بين عامي 2011 و 2012. أعيد انتخابه عمدة براديز ل. (Pradyrnes-Orientales) بنسبة 75.7٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في 15 مارس.

وكان ماكرون أعلن قبيل استقالة فيليب أنه ينوي رسم "مسار جديد مع فريق جديد"، وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية لإحدى المحطات، يوم الخميس: "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية".

المصدر: رويترز+RT