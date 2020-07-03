بكين تنفي تصريحات بومبيو عن "العمل القسري" في شينجيانغ

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، حول استخدام "العمل القسري" في منطقة شينجيانغ الويغورية في شمال غرب الصين، لا أساس له.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في حديث اليوم: "يلجأ بومبيو وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين، إلى التزوير عندما يتعلق الأمر بشينجيانغ. وهم يوجهون اتهامات لا أساس لها، ويتدخلون بشكل صارخ في الشؤون السياسية الداخلية لبلادنا".

ونوه بأن بلاده تعرب عن استيائها شديد واحتجاجها القوي، تجاه التصريحات الأمريكية المذكورة. وقال: "المزاعم حول العمل القسري، هي عديمة الأساس، ولا تراعي الوقائع الحقيقية".

ووفقا لممثل وزارة الخارجية الصينية، فإن قانون العمل الصيني يحمي حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك أبناء الأقليات القومية التي تعيش في شينجيانغ.

وقال تشاو ليجيان: "لكل مواطن في الصين الحق في التحرك بحرية واختيار مجال العمل الخاص به بمحض إرادته".

في وقت سابق، قال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ موقفا صارما جدا تجاه الصين، وتسعى إلى كبح سياسات بكين.

وأكد بومبيو، أن واشنطن "تبدي رد فعل حاسم، تجاه تصرفات الصين، بما في ذلك قضية العمل القسري في شينجيانغ".

المصدر: تاس