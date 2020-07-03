واشنطن تناقش مع موسكو دورها في قمة مجموعة السبع الموسعة

تناقش الولايات المتحدة مع روسيا، تفاصيل مشاركتها المحتملة في قمة G7 الموسعة، وفقا لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، أن النقاش يشمل بحث دور روسيا المقبول في هذا الحدث.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "نحن نعمل الآن في بحث التفاصيل، ونناقش مع وزارة الخارجية الروسية وحكومات الدول المشاركة الأخرى، مسألة ما إذا كان هناك دور مقبول لروسيا في هذه القمة".

ووفقا للسفير، يرغب ترامب حقا في رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع، لأن روسيا تشارك في جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة.

في 30 مايو، أعلن ترامب تأجيل قمة مجموعة السبع من أواخر يونيو إلى سبتمبر ويخطط لدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إليها.

وفي 1 يونيو، خلال محادثة هاتفية أبلغ ترامب نظيره الروسي بهذه الفكرة.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مبادرة ترامب، قائلة إن الفكرة "تسير في الاتجاه الصحيح"، ولكن بدون مشاركة الصين لن يتحقق التمثيل العالمي في الحدث.

المصدر: تاس