الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب بعيد الاستقلال

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية التهنئة، "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، وللحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، بالتقدم والازدهار".

وأشاد الملك بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد محمد بن سلمان برقية تهنئة، للرئيس ترامب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار".

المصدر: عكاظ