بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد استقلال بيلاروس

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد الاستقلال، أعرب فيها عن ثقته في تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية في جميع المجالات.

وقال بوتين في برقيته: "إنني على يقين من أننا سنتمكن معا، من تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية في جميع المجالات، فضلا عن التعاون البناء داخل الدولة الاتحادية، وفي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة. وهذا يفي بالطبع بالمصالح الأساسية للشعبين الشقيقين".

وأشارت التهنئة، إلى أن العلاقات بين روسيا وجمهورية بيلاروس، "تتطور وفقا لروح الصداقة والتحالف".

المصدر: تاس