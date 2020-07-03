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العمال البريطاني يدعو لتحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

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العمال البريطاني يدعو لتحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة كورونا
AFP
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني
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أكد كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني أن إجراء تحقيق في الطريقة التي تعاملت بها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أزمة فيروس كورونا المستجد أمر حتمي.

وأضاف لمحطة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة: "أعتقد أن إجراء تحقيق أمر محتم... سيكون هناك تحقيق في الوقت المناسب".

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ولدى سؤاله عن سبب عدم دعوته لإجراء تحقيق على الفور قال: "في الوقت الراهن، أعتقد أن من المهم أن نركز على المهمة التي في أيدينا".

ووصف ستارمر تعامل الحكومة مع الأزمة بأنه اتسم بالبطء الشديد. وعن جونسون، قال إن "رئيس الوزراء يجيد الحديث لكنه يسيء حكم البلاد".

المصدر: رويترز

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