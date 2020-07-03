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الحزب الحاكم في اليابان ينوي طلب إلغاء زيارة الرئيس الصيني

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الحزب الحاكم في اليابان ينوي طلب إلغاء زيارة الرئيس الصيني
Reuters Fred Dufour/Pool
الرئيس الصيني شي جين بينغ يصافح الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الياباني توشيهيرو نيكاي أثناء زيارته إلى بكين في أبريل 2019
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تحرك الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لطلب إلغاء زيارة دولة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البلاد، وذلك في أعقاب سن قانون أمن وطني لهونغ كونغ.

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وأعد الحزب الليبرالي الديمقراطي مسودة قرار تشير إلى أن هناك الكثير من الاعتقالات التي حدثت عقب بدء سريان القانون يوم الثلاثاء ما يؤكد صحة المخاوف السابقة من تداعيات القانون.

ويعرب مشروع القرار عن قلق الحزب العميق إزاء هذا الوضع الذي "لا يمكن التغاضي عنه"، ويدعو الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية المواطنين اليابانيين في المنطقة ودراسة دعم سكان هونغ كونغ بما في ذلك إصدار تأشيرات عمل لمن يريدون المغادرة.

ويخطط الحزب الليبرالي الديمقراطي لتبني القرار رسميا في وقت قد لا يتعدى اليوم الجمعة.

يذكر أن زيارة شي إلى اليابان قد أرجئت في وقت سابق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

المصدر: NHK WORLD-JAPAN

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