لوكاشينكو محذرا مواطنيه: نحن لسنا أمريكا ولا روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن مواطني بلاده اختاروا خلال الاستفتاءات التي جرت في التسعينات، قيام سلطة قوية يمكنها ضمان الأمن والتطور المستقر للبلاد.

وأضاف لوكاشينكو، محذرا من عواقب الإصلاحات التي تقترحها المعارضة: "يحاول البعض قلب الأمور وإجراء إصلاحات. أريد فقط أن أحذركم أنه نتيجة لهذه الإصلاحات، سيملأ بعض الاشخاص جيوبهم".

ولفت لوكاشينكو الانتباه إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد، خلق أزمة في الولايات المتحدة، وأدت أعمال الشغب إلى الجوع، وتركت 60 مليون شخص بدون عمل.

وقال: "لسنا أمريكا، نحن لا نطبع دولارات. نحن لسنا حتى روسيا، التي تملك النفط والغاز والذهب والمعادن. ليس لدينا سوى أيدينا وعقولنا والرؤوس على أكتافنا".

وستجري الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس. وينوي لوكاشينكو الترشح فيها لنيل ولاية رئاسية للمرة السادسة.

المصدر: لينتا رو