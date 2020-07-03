"جونز هوبكنز": الإصابات اليومية بكورونا في العالم انخفضت إلى 174 ألفا

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالعالم تراجع من 217 ألفا أمس إلى 174 ألفا الجمعة، فيما بلغ إجمالي الحالات 10 ملايين و869,7 ألف.

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وحسب عداد الجامعة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 521289، بينما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين وأكثر من 756 ألف شخص.

وفي قائمة الدول الأكثر إصابة بالجائحة تحتفظ الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى دون منازع مع مليونين وأكثر من 739 ألف حالة، تليها البرازيل مع مليون و496,8 ألف، ثم روسيا، وبيرو، وبريطانيا، وتشيلي، وإسبانيا، وإيطاليا، فيما ارتفعت المكسيك مع 238,5 ألف إصابة إلى المركز العاشر متجاوزة إيران.

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالوباء تحتل السعودية المرتبة الـ15 عالميا مع 197,6 ألف حالة، وقطر في المركز الـ21 (97,8 ألف)، ومصر في المركز الـ23 (71,2 ألف) والعراق في الـ30 (53,7 ألف) والإمارات في الـ32 (49,4 ألف)، وتليها الكويت في المركز الـ33 مع 47,8 ألف حالة.

المصدر: RT