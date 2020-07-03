طوكيو تطالب بكين بإبعاد سفنها عن الجزر المتنازع عليها

طالبت اليابان، الصين بأن تبعد على الفور سفن الدورية والحراسة التابعة لها من المنطقة، التي تعتبرها طوكيو من مياهها الإقليمية قبالة جزر سينكاكو (دياويو) في بحر الصين الشرقي.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا، في مؤتمر صحفي دوري عقده اليوم: "نطالب بوقف محاولات الاقتراب من الجزر وسحب السفن على الفور من مياهنا الإقليمية".

وأضاف المسؤول الياباني: "سترد الحكومة اليابانية بهدوء وحزم". وأشار إلى أن بلاده، وجهت للصين احتجاجها على الأحداث الجارية. وقال: "نحن نعرب بشكل دوري عن احتجاج من هذا النوع، عبر القنوات الدبلوماسية".

يوم أمس الخميس، دخلت سفينتا حراسة صينيتان، إلى المنطقة التي تعتبرها طوكيو من مياهها الإقليمية قبالة سينكاكو. وتعتبر بكين، من جانبها هذه الجزر بأنها من الأراضي الصينية القديمة التي احتلتها اليابان بشكل غير قانوني.

وتتواجد السفن البحرية الصينية، في المنطقة المذكورة، على مدى 81 يوما على التوالي، وهو رقم قياسي للنزاع بأكمله حول هذه المناطق.

المصدر: تاس