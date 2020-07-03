ايطاليا ترحب بمنحها الولاية القضائية في قتل جنودها لصيادين هنديين

رحبت إيطاليا الخميس بمنح لجنة التحكيم الدولية في لاهاي الولاية القضائية لها وليس للهند، بشأن مقتل صيادين هنديين بالمحيط الهندي عن طريق الخطأ على يد رجلين من مشاة البحرية الإيطالية.

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ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في تعليق مقتضب للصحفيين، القرار بـ"الخبر السار".

وألقى هذا النزاع القضائي الطويل بين الهند وإيطاليا في هذه القضية، التي تعود إلى شهر فبراير من عام 2012، بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أما وزير الخارجية لويجي دي مايو، فقد كتب في مقال عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "اليوم يسدل الستار على معاناة طويلة، وذلك بفضل ثبات وتصميم أسلافي في وزارة الخارجية". وأردف: "لقد سادت رؤية إيطاليا، بعد سنوات من المعارك الطويلة. إن جنديينا، بصفتهما مسؤولين في دولة إيطاليا لديهما الحصانة من القضاء الأجنبي أثناء انخراطهما في ممارسة الوظائف الموكلة اليهما".

وكان جنديا مشاة البحرية الإيطالية، وهما ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرونى، مكلفين بمهمة أمنية على ناقلة نفط إيطالية قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب الهند، قد قتلا عن طريق الخطأ صيادين اثنين اعتقادا منهما أنهما قراصنة في حادثة إطلاق نار وقعت في 15 فبراير 2012.

المصدر:"آكي"